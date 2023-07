CHATEAU FORT DE SEDAN Cour Du Chateau Sedan, 12 juillet 2023, Sedan.

Sedan,Ardennes

Au cœur même de la ville, venez découvrir le Géant de Sedan, une forteresse de 35 000 m² construite il y a bientôt 6 siècles. En groupe ou en famille, arpentez les remparts sur les traces des Princes de la Marck et de la Tour d’Auvergne. Revivez les temps du Moyen Âge au travers de notre nouveau circuit 1000 ans d’histoire !.

fin : . EUR.

Cour Du Chateau

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



In the very heart of the city, come and discover the Giant of Sedan, a 35,000 m² fortress built almost 6 centuries ago. In a group or as a family, walk along the ramparts in the footsteps of the Princes de la Marck and the Tour d’Auvergne. Relive the times of the Middle Ages through our new circuit 1000 years of history!

En pleno centro de la ciudad, venga a descubrir el Gigante de Sedán, una fortaleza de 35.000 m² construida hace casi 6 siglos. En grupo o en familia, recorra las murallas siguiendo las huellas de los Príncipes de la Marck y la Tour d’Auvergne. Reviva la Edad Media a través de nuestro nuevo recorrido de 1000 años de historia

Entdecken Sie im Herzen der Stadt den Géant de Sedan, eine 35 000 m² große Festung, die vor fast sechs Jahrhunderten erbaut wurde. Erkunden Sie in Gruppen oder mit der Familie die Stadtmauern auf den Spuren der Prinzen de la Marck und des Tour d’Auvergne. Erleben Sie die Zeiten des Mittelalters auf unserem neuen Rundgang 1000 Jahre Geschichte!

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme