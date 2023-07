Exposition P. Bourgeois peintre « paysages » Cour du Château – Salle du Chartier – Bricquebec-en-Cotentin Bricquebec-en-Cotentin, 19 juillet 2023, Bricquebec-en-Cotentin.

Bricquebec-en-Cotentin,Manche

Exposition de peinture de l’artiste peintre Pierre Bourgeois sur le thème du paysage. Entrée libre..

Vendredi 2023-07-19 14:30:00 fin : 2023-07-24 12:30:00. .

Cour du Château – Salle du Chartier – Bricquebec-en-Cotentin

Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie



Exhibition of paintings by artist Pierre Bourgeois on the theme of landscape. Free admission.

Exposición de pinturas del artista Pierre Bourgeois sobre el tema del paisaje. Entrada gratuita.

Gemäldeausstellung des Malers Pierre Bourgeois zum Thema Landschaft. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-07-15 par Normandie Tourisme / Attitude Manche