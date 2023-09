Cet évènement est passé Découverte du château Cour du château Pont-du-Château Catégories d’Évènement: Pont-du-Château

Puy-de-Dôme Découverte du château Cour du château Pont-du-Château, 16 septembre 2023, Pont-du-Château. Découverte du château 16 et 17 septembre Cour du château Sur réservation auprès de Clermont Auvergne Tourisme, jauge limitée. Visitez ce château construit au milieu du XVIIe siècle par Guillaume de Montboissier Beaufort-Canillac (1590-1664), marquis de Pont-du-Château. Au siècle suivant. D’importants aménagements furent apportés par Philippe-Claude de Montboissier Beaufort-Canillac. Esprit distingué et bâtisseur, ce seigneur réalisa de nombreuses améliorations : embellissement de la façade, construction de nouveaux bâtiments, transformation des fossés en jardins, etc… Découvrez les extérieurs, le hall, la salle des mariages, la terrasse et l’actuelle salle du Conseil municipal ainsi que son plafond orné d’un ensemble héraldique de 87 blasons. Cour du château Place de l’Hôtel de ville 63430 Pont du Château Pont-du-Château 63430 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 19 57 83 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.clermontauvergnetourisme.com »}] Autour du château, s’étend le vieux bourg dont le plan semi-circulaire, demeure celui du Moyen-âge.

Plusieurs constructions sont remarquables. Conservées dans un état exceptionnel, quelques maisons à pans de bois du 16e siècle témoins d’une activité commerçante passée, côtoient des hôtels particuliers néoclassiques… Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

