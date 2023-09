Marché aux potirons Cour du château Naillac Le Blanc, 15 octobre 2023, Le Blanc.

Le Blanc,Indre

Le Lion’s Club du Blanc organise la foire aux potirons et réuni comme chaque année à l’automne les amateurs de cucurbitacées.

Dimanche 2023-10-15 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

Cour du château Naillac

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire



The Lion’s Club of Le Blanc organizes the pumpkin fair and brings together, as it does every year in the fall, lovers of cucurbits

Cada otoño, el Lion’s Club du Blanc organiza una feria de la calabaza que reúne a todos los amantes de las cucurbitáceas

Der Lion’s Club du Blanc organisiert den Kürbismarkt und bringt wie jedes Jahr im Herbst die Liebhaber der Kürbisgewächse zusammen

