Vaucluse Visite libre des ateliers de la cour des créateurs de Lauris Cour du Château Lauris Lauris, 17 septembre 2023, Lauris. Visite libre des ateliers de la cour des créateurs de Lauris Dimanche 17 septembre, 10h00 Cour du Château Lauris Sur réservation La cour du château de Lauris abrite plusieurs ateliers d’artiste ou artisan qui proposent des animations et/ou un accès libre à leur atelier à l’occasion des journées du patrimoine le dimanche 17 Septembre. Le lieu est très beau et vous pourrez y découvrir une vue magnifique sur la vallée de la Durance et la Sainte Victoire.

Vous pouvez retrouver les propositions de chacun des artistes/artisans sur l’openagenda.

Proposition d’animation / atelier (payant ou en accès libre) :

Adeline Dutel / Modelage

Aurore Laty / Mosaïque

Nathalie Rousseau / Présentation des Techniques d’estampe – Atelier de Collagraphie

Atelier en accès libre

Claire Molostoff / Bijouterie

Catherine Tartanac / Peinture

Florence Charmasson / Plasticienne

INFORMATION

Nous sommes situés à quelques pas du jardin des plantes tinctoriales.

Les ateliers seront ouverts de 10h00 à 18h00 le dimanche

INFORMATION

Nous sommes situés à quelques pas du jardin des plantes tinctoriales.

Les ateliers seront ouverts de 10h00 à 18h00 le dimanche

LE CHÂTEAU NE SE VISITE PAS

Cour du Château Lauris
place du château 84360 Lauris
Lauris 84360 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur
0684357297
https://www.lauris.fr/fr/office-de-tourisme
https://www.facebook.com/search/top?q=cour%20des%20cr%C3%A9ateurs

Ateliers de créateurs et expositions d'artistes.

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Dimanche 17 septembre 2023, 10h00-18h00

Cour du Château Lauris
place du château 84360 Lauris
Lauris, Vaucluse

