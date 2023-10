JEU DE PISTE COLLABORATIF cour du château Fénétrange, 25 novembre 2023, Fénétrange.

Fénétrange,Moselle

Un grand jeu de piste historique à faire en famille aura lieu dans l’après-midi !

Il est payant pour les 12 ans et plus et est sans réservation.. Tout public

Samedi 2023-11-25 15:00:00 fin : 2023-11-25 17:30:00. 2 EUR.

cour du château

Fénétrange 57930 Moselle Grand Est



A great historical treasure hunt for the whole family will take place in the afternoon!

There’s a charge for ages 12 and up, and no reservation is required.

Por la tarde tendrá lugar una gran búsqueda del tesoro histórico para toda la familia

Los niños mayores de 12 años tienen que pagar y no es necesario reservar.

Am Nachmittag findet eine große historische Schnitzeljagd für die ganze Familie statt!

Sie ist für Kinder ab 12 Jahren kostenpflichtig und erfordert keine Reservierung.

Mise à jour le 2023-10-27 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG