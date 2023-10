Marché de Noël Cour du château des Stuarts Aubigny-sur-Nère, 16 décembre 2023, Aubigny-sur-Nère.

Aubigny-sur-Nère,Cher

Le Rotary Club Aubigny-Argent organise son marché de Noël dans la cour du château des Stuarts.

2023-12-16 fin : 2023-12-17 . .

Cour du château des Stuarts

Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire



The Rotary Club Aubigny-Argent holds its Christmas market in the courtyard of the Château des Stuarts

El Rotary Club de Aubigny-Argent celebra su mercado navideño en el patio del Château des Stuarts

Der Rotary Club Aubigny-Argent veranstaltet seinen Weihnachtsmarkt im Hof des Stuart-Schlosses

