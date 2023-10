Cet évènement est passé Bal Latino #2 Cour du Château de Robersart, Wambrechies Wambrechies Catégories d’Évènement: Nord

Wambrechies Bal Latino #2 Cour du Château de Robersart, Wambrechies Wambrechies, 24 août 2019, Wambrechies. Bal Latino #2 Samedi 24 août 2019, 19h30 Cour du Château de Robersart, Wambrechies GRATUIT Grand Bal en plein air : Salsa, Bachata, Merengue. Venez danser sur des musiques ensoleillées, faire la fête entre amis, profiter de l’été, du barbecue géant et du bar cubain. Laissez-vous emporter par la magie de la fête de Sabor Latino : Initiations aux danses cubaines à 19h00, Bal, DJ… Cour du Château de Robersart, Wambrechies Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

latitude longitude 50.686194;3.052181

