Été culturel 2022 cour du chateau de lauris 84360 lauris 84360 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur Pour clôturer un mois de résidence artistique soutenue par la mairie de Lauris et dans le cadre du dispositif Rouvrir le Monde de la DRAC, la compagnie Parles en Corps vous invite à la représentation de son spectacle: Cent Voix, le 28 octobre à 19h à la salle Bloch, Cour des créateurs du château de Lauris. Une danseuse et un musicien se rencontrent. Nous découvrons à travers leur histoire, deux mondes dans lesquels la poésie et les émotions s’expriment différemment.

Elle, s’exprime silencieusement, au fil des gestes, en dansant les mots à travers la langue des signes, lui, parle en musique, et au rythme de sa guitare chaque phrase devient une mélodie.

De ce duo atypique né une invitation au voyage au-delà des frontières, d’une langue à l’autre, du monde de la surdité à celui de la musique.

Entremêlé de chansons, de poèmes et de textes contemporains, ce spectacle est une invitation à sillonner entre les mots et les émotions des nombreux artistes qui se sont penchés sur le thème de l’Amour. La représentation sera suivie d’un pot offert par le service culture, l’occasion de discuter et de se rencontrer.

