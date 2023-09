Participez aux 10 ans de la cour du Château – Fête romaine Cour du Château Brumath, 16 septembre 2023, Brumath.

Participez aux 10 ans de la cour du Château – Fête romaine 16 et 17 septembre Cour du Château

La Ville de Brumath a le plaisir d’annoncer un événement exceptionnel pour célébrer le 10e anniversaire de la Cour du Château, les 16 et 17 septembre 2023.

Un week-end de festivités plongera les visiteurs grands et petits en plein coeur de l’histoire romaine.

Cet événement est organisé par la Ville de Brumath, la Communauté d’Agglomération de Haguenau, le réseau de lecture publique et la société archéologique de la SHABE.

Un Voyage dans le Temps : Plongée dans l’Époque Romaine Des activités pour toute la famille :

Jeux Romains : Testez vos compétences et votre agilité dans des jeux ludiques et stratégiques. Une occasion unique de s’amuser en découvrant les divertissements d’antan.

Déambulations Historiques : des personnages costumés des associations Légio II, Trimatrici, et MJ Horse vous guideront à travers des scènes de la vie quotidienne romaine, vous permettant de ressentir l’atmosphère authentique de l’époque.

Faites également la connaissance de Marie Michel, Conteuse et Diseuse de Bonnes Aventures ! Avec son art captivant de raconter des histoires, Marie Michel vous transportera dans des mondes enchantés.

Expositions : l’exposition Playmobil par Génération PlaymO vous offrira des dioramas de vie des Romains et jouez à « Où est Charlie ? » version romaine !

Un Festin d’Époque : le point culminant de cette célébration sera un repas romain : une expérience culinaire hors du commun. Les convives auront l’opportunité de déguster des mets inspirés de la cuisine romaine, soigneusement préparés par le chef Michel Orth. Les réservations sont fortement recommandées pour cette expérience gourmande unique.

D’autres événements autour de ce weekend du patrimoine.

En plus des activités festives :

• les Archives de Brumath seront exceptionnellement ouvertes le samedi après-midi sur inscription.

• Le Musée Archéologique Romain ouvrira également ses portes les deux jours, offrant aux visiteurs de découvrir le riche passé romain de la Ville de Brumath à travers de nombreux artefacts.

Programme Samedi 16 septembre de 14h à 17h30

• Animation et jeux dans la cour du château

• Conteuse et diseuse de bonnes aventures, version romaine ! (Marie Michel)

• Déambulation de personnages en tenue romaine + cavalier (association MJ Horse)

• Stands pédagogiques sur l’artisanat celte et romain, l’hygiène antique,

la poterie, la forge, le tissage etc. (association Légio II, Trimatrici)

• Présentation de la vie gallo-romaine d’antan (association Légio II, Trimatrici)

• Ouverture du musée par la Shabe à 17h30

• Discours officiels

• Verre de l’amitié

• Exposition de Diorama Playmobil ( Générations PlaymO Elsass)

• Buvette et restauration assurées par le Lions Club

• Repas romain par M.Orth. Sur réservation : 25€/personne (hors boissons), paiement sur place. Réservation au : 03 88 51 02 04 ou dva@brumath.fr

Programme Dimanche 17 septembre de 12h à 17h

• Barbecue participatif (mise à disposition d’un barbecue, chacun vient avec son panier garni)

• Déambulation de personnages en tenue romaine + cavalier (association MJ Horse)

• Combats de gladiateurs

• Stands pédagogiques sur l’artisanat celte et romain, l’hygiène antique, la poterie, la forge, le tissage etc etc. (association Légio II, Trimatrici)

• Présentation de la vie gallo-romaine d’antan (association Légio II, Trimatrici)

• Ouverture du musée par la Shabe

• Buvette et restauration assurées par le Lions Club

Cour du Château rue Jacques Kablé, 67170 Brumath Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 88 51 02 04 »}, {« type »: « email », « value »: « dva@brumath.fr »}] [{« link »: « https://openagenda.com/jep-2023-grand-est/events/ouverture-des-archives-municipale?admin_nav%5Bq.search%5D=brumath&admin_nav%5Bq.sort%5D=score&admin_nav%5Bindex%5D=3 »}, {« link »: « https://openagenda.com/jep-2023-grand-est/events/visite-libre-du-musee-archeologique-de-brumath?admin_nav%5Bq.locationUid%5D=15393663&admin_nav%5Bindex%5D=0&admin_nav%5Bfirst%5D=true&admin_nav%5Blast%5D=true »}, {« link »: « mailto:dva@brumath.fr »}] La Cour du Château se situe au cœur de la ville de Brumath, en face de l’Hôtel de ville. Elle crée une liaison entre le Château dont elle tire le nom, la Médiathèque intercommunale « Les Triboques », le Musée Archéologique et le Patio des associations comportant une salle d’exposition, « La Fibule » et un café-salon de thé. Lieu de rassemblement, de nombreux évènements culturels s’y déroulent tout au long de l’année en plein air ou bien dans les diverses infrastructures qui l’entourent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Ville de Brumath