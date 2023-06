Opéra et château Cour du Château Autichamp, 1 juillet 2023, Autichamp.

Autichamp,Drôme

Avec l’association « Opéra et châteaux », cette année, nous avons le plaisir d’accueillir deux diplômés du Conservatoire Royal de Bruxelles, Lucile Lou Gaier et Antoine Trouvé..

2023-07-01 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-01 . EUR.

Cour du Château

Autichamp 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With the « Opéra et châteaux » association, this year we are delighted to welcome two graduates of the Conservatoire Royal de Bruxelles, Lucile Lou Gaier and Antoine Trouvé.

Este año nos complace dar la bienvenida a dos licenciados del Conservatoire Royal de Bruxelles, Lucile Lou Gaier y Antoine Trouvé.

Zusammen mit dem Verein « Oper und Schlösser » dürfen wir in diesem Jahr zwei Absolventen des Königlichen Konservatoriums in Brüssel begrüßen: Lucile Lou Gaier und Antoine Trouvé.

Mise à jour le 2023-06-25 par Office de Tourisme du Val de Drôme