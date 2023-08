we are nice people festival Cour du Château Aureville, 1 septembre 2023, Aureville.

we are nice people festival 1 et 2 septembre Cour du Château Entrée gratuite

✅ Ven 1 Sept :

Hommage à la culture Sound System (avec Bam Salute, Mighty Earth, Zongo Sound et Black Out)

✅ Sam 2 Sept : ULTRA LIGHT BLAZER (Hip-Hop / Jazz), FÜLÜ (Electrobrass), TONG’Z Dj set (Dancefloor du monde)

⚠️ En partenariat avec ALT (association des longboarders toulousains) : Descentes et animations tout le week-end !

✅ Cour du Château

>> VENIR AU FESTIVAL <<

Aureville, très beau village à découvrir à 20 minutes au sud de Toulouse (après Lacroix-Falgarde)

participation libre !

⏰ de 19h à 2h30

bar à bières, champagne, vin et softs

restauration sur place (assiettes basque ou végétarienne, plats thaï, hot-dogs vénézuéliens, desserts)

camping gratuit

espace kids

CB et espèces

⚠️ Dancefloor to di max !

Pour clôturer la saison estivale et repartir du bon pied, le festival We Are Nice People vous invite dans la jolie cour du château d’Aureville le vendredi 1 et le samedi 2 septembre.

Déguster une assiette à l’ombre des marronniers, boire un verre entre amis et enflammer le dancefloor ! Quoi de mieux pour répondre à l’urgence de prendre le temps de vivre ensemble, en toute simplicité.

PROGRAMMATION DÉTAILLÉE

✅ VENDREDI 1er SEPTEMBRE

Hommage à la culture des Sound-Systems

Quatre des meilleurs sound-systems de la région viendront rendre hommage à cette culture musicale et sociale fondatrice.

Comment l’arrivée de l’électricité, des Sound–Systems (discothèques mobiles locales) sur cette petite île des Caraïbes va-t-elle révolutionner la musique jusqu’à donner naissance aux musiques électroniques ?

Nous proposerons une programmation sous forme de « carnet de voyage » en Jamaïque, entre anciens et modernes, entre bals populaires et soirées électro… (de Stanley Beckford, à Tenor Saw, en passant par U.Roy , Lee Perry, Yellowman, Shaggy et bien d’autres…)

Tout est parti des bals populaires. Avant l’indépendance, ces fêtes permettaient à la pression sociale de trouver une échappatoire festive le week-end. Une culture musicale est née autour d’un patrimoine musical national, le mento (cousin jamaïcain du calypso), qui a muté. De fil en aiguille, de prise de courant en platines vinyles, les musiques se sont électrifiées, et cette « zone d’autonomie temporaire» a fait des émules jusqu’en Occident, où la culture de la basse véhiculée par les discothèques mobiles (les Sound-Systems) a donné naissance plus tard aux musiques rap et électroniques.

Cette musique deviendra le haut parleur des exclus, un espace unique de joutes verbales et de créations linguistiques et musicales intenses mais aussi le laboratoire d’expériences sonores, technologiques et artistiques multiples qui marqueront à jamais la musique et la façon de faire de la musique dans le monde.

✅ SAMEDI 2 SEPTEMBRE

FÜLÜ (electrobrass luxuriante)

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=4M0AEhjqNZM

Entre thèmes cuivrés et sons électroniques, entre techno et rythmes traditionnels africains, entre mélodies instrumentales et contes sauvages déclamés, FÜLÜ dépeint sur scène un univers sonore hybride, narratif et dansant. S’inspirant de l’electro-jazz de The Comet is Coming et de l’afrobeat revisitée de Jungle By Night, le groupe propose un spectacle luxuriant et magnétique où cuivres, masques-tötems et contes déclamés emportent le spectateur dans un voyage onirique.

ULTRA LIGHT BLAZER (jazz hip-hop)

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=K5vDqy_dEec

La musique d’Ultra Light Blazer est précise et ciselée, drivée par le flow d’Edash, musclée par le soft power du jeu de Jonas Muel. Le MC et le saxophoniste soufflent sur les mêmes braises, celles d’un groove laissé loin des machines, confié aux instruments live. Plus souple, plus vivant. Plus intime, paradoxalement aussi, ce jazz-rap anglophone. Edash, qui vient du Malawi, s’est juré de n’écrire en français que lorsqu’il pourrait faire aussi bien que Brel. De là à y voir une explication de Patience, leur dernier album, il n’y a qu’un rebond. À exécuter les deux pieds joints.

TONG’Z DJ SET

A écouter depuis de longues années les meilleurs morceaux de la planète, ils finissent fatalement par proposer humblement des sets exigeants et rassembleurs ! Les musiciens du collectif viendront présenter leur Dj set et nous faire découvrir leurs multiples influences musicales. Dancefloor assuré !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-01T19:00:00+02:00 – 2023-09-01T23:59:00+02:00

2023-09-02T19:00:00+02:00 – 2023-09-02T23:30:00+02:00

