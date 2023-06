Stochelo Rosenberg Trio Cour du Château à Beaugency Beaugency, 9 juin 2023, Beaugency.

Stochelo Rosenberg, guitare

Rocky Gresset, guitare

William Brunard, contrebasse

Le guitariste hollandais Stochelo Rosenberg est considéré comme l’un des meilleurs guitaristes actuels. Sa technique impeccable, sa grande élégance et son vibrato très personnel, alliant virtuosité et émotion, l’ont conduit au cours des vingtcinq dernières années à partager avec plusieurs générations de monstres sacrés les plus grandes scènes mondiales du jazz.

En plus d’être guitariste, Stochelo se révèle être un bon compositeur, notamment avec For Sephora, Double Jeu, Valse à Rosenberg, parmi des dizaines d’autres titres.

Entouré aujourd’hui de deux des meilleurs jazzmen actuels, il est maintenant en tête d’affiche dans de très nombreuses manifestations. Inspirés par Django Reinhardt, ils élargissent leur œuvre avec le classique, la pop et la bossa nova dans le style swing gitan. Son trio est aujourd’hui suivi par des fans inconditionnels de tous les pays et fascine des artistes et les mélomanes d’univers musicaux très différents !

Cour du Château à Beaugency 2 place Dunois, Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire

