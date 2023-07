Découvrez une impressionnante collection d’objets retraçant les métiers d’autrefois Cour du charbonnier Eschau Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Eschau Découvrez une impressionnante collection d’objets retraçant les métiers d’autrefois Cour du charbonnier Eschau, 17 septembre 2023, Eschau. Découvrez une impressionnante collection d’objets retraçant les métiers d’autrefois Dimanche 17 septembre, 09h00 Cour du charbonnier Gratuit – Visite libre Déambulez dans cette grange typique pour découvrir une impressionnante collection d’outils, d’objets et d’instruments atypiques qui retracent l’histoire des métiers d’autrefois. Cour du charbonnier 2 Rue du 27 Novembre, 67114 Eschau Eschau 67114 Bas-Rhin Grand Est Ce musée, géré par un particulier, est aménagé dans la grange de son habitation. Il abrite toute une série d’instruments atypiques. Tandis que des herses, des outils pour le travail de la terre tapissent les murs de manière ordonnée, plusieurs modèles de calèches s’alignent au sol. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

