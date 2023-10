Tabaco & Ron + Fanfare Eldorado Cour du Centre animation Loisirs Docteur Nuyts Pérenchies, 28 juin 2019, Pérenchies.

Tabaco & Ron + Fanfare Eldorado Vendredi 28 juin 2019, 18h30, 20h30 Cour du Centre animation Loisirs Docteur Nuyts

Tabaco & Ron vous fait découvrir les musiques populaires d’Amérique Centrale et du Sud et vous fait danser sur les airs de Cumbia, Nortena mexicaine, Salsa, Merengue, Boléro et bien plus encore…

C’est toute l’Amérique à danser !

Avec :

Roberto De Oliveira : Trombone, Guitare, Trompette, Mandoline, Chant

Rodrigo Marchevsky : Accordéon, Clavier, Chant

Benoît Sauvage : Machine, Basse, Chant

Arnaud Clerc : percussions

En première partie, la FANFARE ELDORADO : Cet orchestre déambulatoire de 40 musiciens amateurs travaille depuis septembre 2018 sur un répertoire carnavalesque au son de la CUMBIAAAAAAAAAA !

Cour du Centre animation Loisirs Docteur Nuyts 3 Place Roger Dutriez, 59840 Pérenchies Pérenchies 59840 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-28T18:30:00+02:00 – 2019-06-28T19:00:00+02:00

2019-06-28T20:30:00+02:00 – 2019-06-28T22:30:00+02:00