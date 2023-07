Visite guidée du Palais de Justice Cour d’honneur du Palais de Justice Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Visite guidée du Palais de Justice
Samedi 16 septembre, 10h00
Cour d'honneur du Palais de Justice
Palais de Justice
Entrée par la rue aux Juifs

Entrée par la rue aux Juifs

Visites commentées des salles des Procureurs, de la salle des Assises, du bureau du Premier Président et de la Chambre des audiences solennelles de la Cour d’Appel par l’association du Palais du Parlement de Normandie.

Sam 16 : 10h, 10h30, 11h, 11h30, 14h00, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h00

Durée : 45 min

Nombre de places limité : 30 pers.

Se présenter 15 min à l’avance

Réservation obligatoire sur https://my.weezevent.com/palais-de-justice Cour d’honneur du Palais de Justice Rue aux juifs, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/palais-de-justice »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:45:00+02:00

