Spectacle sons et lumières: « Henri IV, l’histoire d’un Roi » Cour d’honneur du Château de Pau Pau, 24 août 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Une occasion de redécouvrir le spectacle créé spécialement pour le château de Pau autour de l’histoire du roi qui y naquit, le bon roi Henri. Les projections sur les murs de la cour d’honneur illustrent les moments phares de la vie d’Henri IV, de sa naissance le 13 décembre 1553 à son assassinat le 14 mai 1610. Ces évènements sont expliqués par une voix qui résonne dans la cour et nous accompagne durant le spectacle. (durée 12″)

Entrée boulevard des Pyrénées, projection dans la cour d’honneur

Merci de vous soumettre aux contrôles Vigipirate. Aucun bagage volumineux ne sera admis sur site..

2023-08-24 fin : 2023-08-26 23:45:00. EUR.

Cour d’honneur du Château de Pau Rue du Château

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



An opportunity to rediscover the show created especially for the Château de Pau, based on the story of the king who was born there, the good King Henri. Projections on the walls of the main courtyard illustrate the key moments in Henri IV?s life, from his birth on December 13, 1553, to his assassination on May 14, 1610. These events are explained by a voice that echoes in the courtyard and accompanies us throughout the show (duration 12″)

Entrance boulevard des Pyrénées, projection in the main courtyard

Please comply with Vigipirate controls. No bulky luggage will be allowed on site.

Una oportunidad para redescubrir el espectáculo creado especialmente para el Castillo de Pau, basado en la historia del rey que nació allí, el buen rey Enrique. Proyecciones en las paredes del patio principal ilustran los momentos clave de la vida de Enrique IV, desde su nacimiento el 13 de diciembre de 1553 hasta su asesinato el 14 de mayo de 1610. Estos acontecimientos son explicados por una voz que resuena en el patio y nos acompaña durante todo el espectáculo (duración 12″)

Entrada por el Boulevard des Pyrénées, proyección en el patio principal

Se ruega respetar los controles de Vigipirate. No se admitirán equipajes voluminosos en el recinto.

Eine Gelegenheit, die speziell für das Schloss von Pau geschaffene Aufführung rund um die Geschichte des Königs, der dort geboren wurde, des guten Königs Heinrich, wiederzuentdecken. Die Projektionen auf den Wänden des Ehrenhofs illustrieren die wichtigsten Momente im Leben Heinrichs IV. von seiner Geburt am 13. Dezember 1553 bis zu seiner Ermordung am 14. Mai 1610. Diese Ereignisse werden von einer Stimme erläutert, die durch den Hof hallt und uns während der Vorstellung begleitet (Dauer 12″)

Eingang Boulevard des Pyrénées, Projektion im Ehrenhof

Bitte halten Sie sich an die Vigipirate-Kontrollen. Es werden keine großen Gepäckstücke zugelassen.

