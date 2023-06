Henri IV, l’histoire d’un Roi Cour d’honneur du Château de Pau Pau Catégories d’Évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques Henri IV, l’histoire d’un Roi Cour d’honneur du Château de Pau Pau, 17 août 2023, Pau. Pau,Pyrénées-Atlantiques Une occasion de redécouvrir le spectacle créé spécialement pour le château de Pau autour de l’histoire du roi qui y naquit, le bon roi Henri. Les projections sur les murs de la cour d’honneur illustrent les moments phares de la vie d’Henri IV, de sa naissance le 13 décembre 1553 à son assassinat le 14 mai 1610. Ces évènements sont expliqués par une voix qui résonne dans la cour et nous accompagne durant le spectacle. (durée 12″) Entrée boulevard des Pyrénées, projection dans la cour d’honneur Merci de vous soumettre aux contrôles Vigipirate. Aucun bagage volumineux ne sera admis sur site..

Cour d'honneur du Château de Pau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques

