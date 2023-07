STATION JAZZ Cour d’honneur de la mairie Saumur, 29 juillet 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Avec le jazz, on ne tient jamais en place, on dodeline de la tête, on balance du pied, on ferme même les yeux pour apprécier chaque note, chaque texture… comme lorsqu’on déguste un bon vin ou du fromage..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 21:00:00. .

Cour d’honneur de la mairie

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



With jazz, you never stay still, you nod your head, you swing your feet, you even close your eyes to appreciate every note, every texture… just like when you taste a fine wine or cheese.

Con el jazz, nunca te quedas quieto, asientes con la cabeza, mueves los pies, incluso cierras los ojos para apreciar cada nota, cada textura… igual que cuando degustas un buen vino o un buen queso.

Beim Jazz kann man nicht stillsitzen, man nickt mit dem Kopf, wippt mit dem Fuß und schließt sogar die Augen, um jede Note und jede Textur zu genießen – wie bei einem guten Wein oder Käse.

