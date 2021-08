Chambéry Château des ducs de Savoie Chambéry, Savoie Cour d’Honneur au château des ducs de Savoie Château des ducs de Savoie Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Savoie

Cour d’Honneur au château des ducs de Savoie Château des ducs de Savoie, 18 septembre 2021, Chambéry. Cour d’Honneur au château des ducs de Savoie

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château des ducs de Savoie Entrée libre

Profitez du panorama exceptionnel sur le Château pour découvrir l’histoire et l’architecture de ce monument remarquable. Château des ducs de Savoie Place du château, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Chambéry, Savoie Autres Lieu Château des ducs de Savoie Adresse Place du château, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Chambéry lieuville Château des ducs de Savoie Chambéry