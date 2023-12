MARCHE DE NOEL Cour des Tilleuls Mouzillon, 1 décembre 2023, Mouzillon.

Mouzillon,Loire-Atlantique

La magie de Noël envahit Mouzillon cette année avec le retour tant attendu du Marché de Noël..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 22:00:00. .

Cour des Tilleuls

Mouzillon 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The magic of Christmas invades Mouzillon this year with the long-awaited return of the Christmas Market.

La magia de la Navidad se apodera este año de Mouzillon con el esperado regreso del Mercado de Navidad.

Der Weihnachtszauber durchdringt Mouzillon in diesem Jahr mit der lang ersehnten Rückkehr des Weihnachtsmarkts.

