Conte et balade : Hafele & Storichele avec MaNon Zinck Cour des Tannurs Reichshoffen, 17 décembre 2023, Reichshoffen.

Reichshoffen,Bas-Rhin

Dans l’atmosphère feutrée de la Wihnachtstub, Manon Zinck vous conte Noël en alsacien puis vous invite à un jeu de piste sur le marché de Noël….

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:00:00. 0 EUR.

Cour des Tannurs

Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est



In the cosy atmosphere of the Wihnachtstub, Manon Zinck tells you a Christmas story in Alsatian, then invites you to take part in a treasure hunt on the Christmas market…

En el acogedor ambiente del Wihnachtstub, Manon Zinck te cuenta el cuento de Navidad en alsaciano y luego te invita a participar en una búsqueda del tesoro por el mercado navideño…

In der gemütlichen Atmosphäre der Wihnachtstub erzählt Ihnen Manon Zinck eine Weihnachtsgeschichte auf Elsässisch und lädt Sie anschließend zu einer Schnitzeljagd über den Weihnachtsmarkt ein…

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de tourisme de l’Alsace Verte