Concours de bredele et spécialités alsaciennes de Noël Cour des Tanneurs Reichshoffen, 16 décembre 2023 19:00, Reichshoffen.

Reichshoffen,Bas-Rhin

Inscription et règlement sur le site de la mairie. 3 catégories, 3 prix. Inscription jusqu’au 8/12 et dépôt jusqu’au 15/12. Remise des prix le samedi 16 décembre à 19h..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . 0 EUR.

Cour des Tanneurs

Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est



Registration and rules on the town hall website. 3 categories, 3 prizes. Registration by 8/12 and submission by 15/12. Awards ceremony on Saturday December 16 at 7pm.

Inscripción y reglamento en la página web del ayuntamiento. 3 categorías, 3 premios. Inscripción hasta el 8/12 y presentación hasta el 15/12. Entrega de premios el sábado 16 de diciembre a las 19.00 horas.

Anmeldung und Regeln auf der Website des Rathauses. 3 Kategorien, 3 Preise. Anmeldung bis zum 8/12 und Abgabe bis zum 15/12. Preisverleihung am Samstag, den 16. Dezember um 19 Uhr.

Mise à jour le 2023-12-02 par Office de tourisme de l’Alsace Verte