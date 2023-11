Veillée : Musiques et chants de Noël du Grand Est Cour des Tanneurs Reichshoffen, 9 décembre 2023, Reichshoffen.

Reichshoffen,Bas-Rhin

Mme Rihn et M. Haibach animent ce moment musical : le Noël du Grand Est est présenté dans des sonorités d’instruments anciens..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 19:00:00. 0 EUR.

Cour des Tanneurs

Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est



Ms. Rihn and Mr. Haibach host this musical moment: the Christmas of the Grand Est region is presented with the sounds of old instruments.

La Sra. Rihn y el Sr. Haibach dirigirán la animación musical, presentando la Navidad en la región de Grand Est con los sonidos de instrumentos antiguos.

Frau Rihn und Herr Haibach moderieren diesen musikalischen Moment: Das Weihnachtsfest des Grand Est wird in den Klängen alter Instrumente präsentiert.

