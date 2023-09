Concert de Noël du Cuirass’Band Cour des Tanneurs Reichshoffen, 2 décembre 2023, Reichshoffen.

Reichshoffen,Bas-Rhin

[REICHSHOFFEN VILLE DE LUMIERES] Le Cuirass’Band interprétera des morceaux extraits de son répertoire dans le cadre chaleureux de la Wihnachtstub, chapiteau décoré à la mode des Noël d’antan, dans la Cour des Tanneurs..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . 0 EUR.

Cour des Tanneurs

Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est



[REICHSHOFFEN VILLE DE LUMIERES] The Cuirass’Band will perform pieces from its repertoire in the warm setting of the Wihnachtstub, a marquee decorated in the style of Christmas of yesteryear, in the Cour des Tanneurs.

[REICHSHOFFEN VILLE DE LUMIERES] La Cuirass’Band interpretará piezas de su repertorio en el acogedor marco del Wihnachtstub, una carpa decorada al estilo de las Navidades de antaño, en el Cour des Tanneurs.

[REICHSHOFFEN VILLE DE LUMIERES] Die Cuirass’Band spielt Stücke aus ihrem Repertoire im gemütlichen Rahmen der Wihnachtstub, einem weihnachtlich geschmückten Zelt im Cour des Tanneurs (Gerberhof).

Mise à jour le 2023-09-01 par Office de tourisme de l’Alsace Verte