Winacht’stub Cour des Tanneurs Reichshoffen, 2 décembre 2023, Reichshoffen.

Reichshoffen,Bas-Rhin

Profitez d’un moment de pause dans une « stub » alsacienne décorée dans la plus pure tradition du Noël alsacien..

2023-12-02 fin : 2023-12-17 20:00:00. EUR.

Cour des Tanneurs

Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est



Enjoy a break in an Alsatian « stub » decorated in the purest Alsatian Christmas tradition.

Disfrute de un descanso en un « stub » alsaciano decorado según la más pura tradición navideña alsaciana.

Genießen Sie eine Auszeit in einer elsässischen « Stub », die in der Tradition des elsässischen Weihnachtsfestes dekoriert ist.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de tourisme de l’Alsace Verte