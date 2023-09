Marché de Noël Cour des Tanneurs et île Luxembourg Reichshoffen, 2 décembre 2023, Reichshoffen.

Reichshoffen,Bas-Rhin

[REICHSHOFFEN VILLE DE LUMIERES] Vivez des moments magique en famille ou entre amis à Reichshoffen en découvrant les créations originales des artisans présents sur le marché de Noël et en participant aux nombreuses animations proposées !.

2023-12-02 fin : 2023-12-17 20:00:00. 0 EUR.

Cour des Tanneurs et île Luxembourg

Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est



[REICHSHOFFEN VILLE DE LUMIERES] Experience magical moments with family and friends in Reichshoffen by discovering the original creations of the artisans present at the Christmas market and by taking part in the many activities on offer!

[CIUDAD DE LAS LUCES DE REICHSHOFFEN] Viva un momento mágico con su familia y amigos en Reichshoffen descubriendo las originales creaciones de los artesanos en el mercado navideño y participando en las numerosas actividades propuestas

[REICHSHOFFEN VILLE OF LIGHTS] Erleben Sie magische Momente mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden in Reichshoffen, indem Sie die originellen Kreationen der Handwerker auf dem Weihnachtsmarkt entdecken und an den zahlreichen angebotenen Animationen teilnehmen!

Mise à jour le 2023-09-01 par Office de tourisme de l’Alsace Verte