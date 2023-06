La Tisane + Trio POP & Manu Cour des Moines | Dieulouard Dieulouard Dieulouard Catégories d’Évènement: Dieulouard

Meurthe-et-Moselle La Tisane + Trio POP & Manu Cour des Moines | Dieulouard Dieulouard, 10 juin 2023, Dieulouard. La Tisane + Trio POP & Manu Samedi 10 juin, 19h30 Cour des Moines | Dieulouard Entrée libre Fête champêtre dans la cour de L’école des Moines en face du château de Dieulouard, organisée par le comité d’action sociale le samedi 10 juin 2023. Animation et restauration dès 18h, la soirée débutera vers 19h30 par le groupe La Tisane qui propose des chansons rafraîchissantes, et se poursuivra dès 20h30 par un bal folk animé par le groupe Trio POP & Manu. Cour des Moines | Dieulouard Cour des Moines, 54380 Dieulouard, France Dieulouard 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

