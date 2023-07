Théâtre « L’île des Esclaves » par la troupe AlambiCréation Cour des Dames Charroux, 13 juillet 2023, Charroux.

Charroux,Allier

Représentation de la pièce de théâtre « L’île des Esclaves » de Marivaux par la troupe AlambiCréations et mise en scène de Klaudia Lanka..

2023-07-13 20:00:00 fin : 2023-07-13 . .

Cour des Dames

Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Performance of Marivaux?s play « L?île des Esclaves » by the AlambiCréations troupe, directed by Klaudia Lanka.

Representación de la obra de Marivaux « L’île des Esclaves » por la compañía AlambiCréations, dirigida por Klaudia Lanka.

Aufführung des Theaterstücks « L?île des Esclaves » von Marivaux durch die Theatergruppe AlambiKreationen und Regie von Klaudia Lanka.

