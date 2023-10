Exposition : Salon en automne Cour des Créateurs Salon-de-Provence, 3 novembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

« Provence Painting » est un groupement d’artistes confirmés. Chaque année, ils convient de nouveaux plasticiens, photographes, peintres et sculpteurs afin de participer à leur « Salon en Automne »..

2023-11-03 10:00:00 fin : 2023-11-18 18:00:00. .

Cour des Créateurs Place des Centuries

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



« Provence Painting » is a group of established artists. Every year, they invite new visual artists, photographers, painters and sculptors to take part in their « Salon en Automne ».

« Provence Painting » es un grupo de artistas consagrados. Cada año invitan a nuevos artistas plásticos, fotógrafos, pintores y escultores a participar en su « Salón de Otoño ».

« Provence Painting » ist eine Gruppe von etablierten Künstlern. Jedes Jahr laden sie neue Künstler, Fotografen, Maler und Bildhauer ein, an ihrem « Salon en Automne » teilzunehmen.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme de Salon de Provence