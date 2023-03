Visite de la Cour des contes Cour des contes Barr Catégories d’Évènement: Barr

Visite de la Cour des contes Cour des contes, 3 juin 2023, Barr. Visite de la Cour des contes 3 et 4 juin Cour des contes entrée libre Au cours de cette manifestation, une artiste plasticienne sera présente (une musique à elle seule) et des contes sur les jardins seront lus, sur quelques notes de musique. Cour des contes 3/5 rue des Bouchers, Barr, Bas-Rhin, Grand Est Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est La Cour des contes se situe en centre-ville ; elle est dotée d’un petit jardin (200 m2) créé en 2014. Le bâtiment central date de 1679, son entrée charretière de 1772 et ses dépendances en colombages du début du XIXe siècle. En abord se trouve un puits de 8 mètres de profondeur d’accès protégé. Derrière la Mairie, dans la même rue que l’Office du Tourisme, face au mur du Château. Parking place de l’hôtel de ville ou de l’église protestante Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

