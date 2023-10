Atelier Bullet Journal Cour des Bénédictins Saint-Pourçain-sur-Sioule, 22 novembre 2023, Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Saint-Pourçain-sur-Sioule,Allier

Envie d’optimiser votre organisation et de booster votre créativité ? Cette animation est faite pour vous !.

2023-11-22 17:00:00 fin : 2023-11-22 . .

Cour des Bénédictins Salle Art Média

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Want to optimize your organization and boost your creativity? This event is for you!

¿Quiere optimizar su organización y potenciar su creatividad? Entonces este evento es para usted

Möchten Sie Ihre Organisation optimieren und Ihre Kreativität steigern? Dann ist diese Animation genau das Richtige für Sie!

Mise à jour le 2023-10-10 par Office de tourisme Val de Sioule