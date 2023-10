Concert Cour des Bénédictins Saint-Pourçain-sur-Sioule, 20 octobre 2023, Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Saint-Pourçain-sur-Sioule,Allier

Pour son premier concert, le Jazz Club Saint Pourcinois accueille le Take Five Quintet : un peu de swing pour finir la semaine dans la bonne humeur!.

2023-10-20 20:30:00 fin : 2023-10-20 23:00:00. EUR.

Cour des Bénédictins Salle Art Média

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



For its first concert, the Jazz Club Saint Pourcinois welcomes the Take Five Quintet: a little swing to end the week in good spirits!

Para su primer concierto, el Club de Jazz Saint Pourcinois recibe a Take Five Quintet: ¡un poco de swing para terminar la semana con buen humor!

Der Jazz Club Saint Pourcinois empfängt für sein erstes Konzert das Take Five Quintet: ein bisschen Swing, um die Woche in guter Stimmung zu beenden!

