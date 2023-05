Gala de danse Cour des Bénédictins, 10 juin 2023, Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Saint-Pourçain-sur-Sioule,Allier

L’association L’Arche vous donne rendez-vous pour un gala de danse au théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule..

2023-06-10 à 21:00:00 ; fin : 2023-06-10 . EUR.

Cour des Bénédictins

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The association L’Arche invites you to a dance gala at the theater of Saint-Pourçain-sur-Sioule.

La asociación El Arca le invita a una gala de danza en el teatro de Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Der Verein L’Arche lädt Sie zu einer Tanzgala im Theater von Saint-Pourçain-sur-Sioule ein.

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de tourisme Val de Sioule