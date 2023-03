Florilège de regards imaginaires placés sous l’égide de la nature qui pare l’intérieur de notre cocon d’une œuvre brodée d’exception Cour des Arts, 29 mars 2023, Beaulieu-sous-la-Roche.

Un regard se pose,

Happé, captivé

Par ce grandiose,

Que laisse échapper

Cette métamorphose

D’univers transcendés.

Notre quotidien est ponctué par les moments passés au sein de notre cocon, de notre habitat dans lequel notre univers s’exprime.

Cet univers est en perpétuelle mouvance et continuellement enrichi par des apports, des influences extérieurs.

L’oeuvre collective, initiée lors des JEMA, s’apparentera à un tableau végétal en volume mettant en valeur, notamment, la technique de broderie dite « en soulevé ».

Le concept de cette pièce est de mettre en lumière la façon dont notre intérieur et notre intériorité sont enrichis par la beauté émanant aussi bien de notre environnement que des relations humaines.

Toutes les interactions mêmes les plus minimes, qui peuvent être source de joie et sujettes à célébrations, apportent une dimension supplémentaire à la notre, la transcende.

Le public, quel que soit son âge, sera invité à collaborer et à laisser s’exprimer sa propre créativité en imaginant la fleur de ses rêves, tant au niveau de la forme que de sa couleur.

Le déroulement des JEMA marque l’arrivée du printemps.

Quoi de plus beau que de voir apparaître les premières fleurs printanières accompagnant le changement de luminosité et de couleurs qui habillent le ciel.

Il sera proposé à chaque visiteur, participant de dessiner un pétale qui sera ensuite brodé et mis en forme.

Au fur et à mesure de la semaine, des fleurs imaginaires se matérialiseront.

Le chiffre 17 faisant référence à la 17ème édition des JEMA, peut, tel un clin d’œil, trouver sa place au sein de la composition.

L’élaboration de cette œuvre se perpétuera après les JEMA.

Une fois terminée, chaque participant sera convié pour venir la découvrir.

Mercredi 29/03: 14h30-19h

14h30 – 15h30 : Démonstrations :

– Etapes préparatoires à la réalisation de la broderie : du dessin au calque piqué,

– Ponçage de pétales/de motifs sur tissu avant montage sur métier à broder,

15h30 – 16h30 : Démonstration :

– Montage d’un métier à broder (tissu sur lequel seront brodés les pétales),

16h30 – 18h00 : Démonstrations & échanges :

– Broderie au crochet de Lunéville & à l’aiguille,

– Participation du public : chacun est en mesure d’apporter sa contribution :

• création de pétales imaginaires, qui, répétés, constitueront in fine une nouvelle fleur. Les enfants, même en bas âge, sont conviés à participer à cette étape de dessin,

• Mise en forme du pétale en volume, travail de la pince,

• choix des couleurs, des matières & des points parmi une pré-sélection,

– Report de nouveaux motifs sur le tissu déjà monté sur métier.

18h00 – 19h00 : RDV d’exception :

– 2 personnes sont invitées à expérimenter la broderie au crochet de Lunéville ou à l’aiguille (le public peut tout à fait être présent lors de ces essais).

Jeudi 30/03: 14h30-19h

14h30 – 15h30 : Démonstration :

– Montage d’un second métier à broder (tissu sur lequel seront appliqués les pétales brodés et donc sur lequel les futures fleurs seront façonnées),

15h30 – 18h00 : Démonstrations & échanges :

– Broderie au crochet de Lunéville & à l’aiguille,

– Participation du public : chacun est en mesure d’apporter sa contribution :

• création de pétales imaginaires, qui, répétés, constitueront in fine une nouvelle fleur. Les enfants, même en bas âge, sont conviés à participer à cette étape de dessin,

• mise en forme du pétale en volume, travail de la pince,

• choix des couleurs, des matières & des points parmi une pré-sélection

– Report de nouveaux motifs sur le tissu déjà monté sur métier.

18h00 – 19h00 : RDV d’exception :

– 2 personnes sont invitées à expérimenter la broderie au crochet de Lunéville ou à l’aiguille (le public peut tout à fait être présent lors de ces essais).

Vendredi 31/03 : 14h30-19h

14h30 – 18h00 : Démonstrations & échanges :

– Broderie au crochet de Lunéville & à l’aiguille,

– Participation du public : chacun est en mesure d’apporter sa contribution :

• création de pétales imaginaires, qui, répétés, constitueront in fine une nouvelle fleur. Les enfants, même en bas âge, sont conviés à participer à cette étape de dessin,

• mise en forme du pétale en volume, travail de la pince,

• choix des couleurs, des matières & des points parmi une pré-sélection,

– Report de nouveaux motifs sur le tissu déjà monté sur métier.

18h00 – 19h00 : RDV d’exception :

– 2 personnes sont invitées à expérimenter la broderie au crochet de Lunéville ou à l’aiguille (le public peut tout à fait être présent lors de ces essais).

Samedi 01/04 : 10h00-12h00 & 13h00-19h00

10h00-11h00 : Démonstration :

– Broderie au crochet de Lunéville & à l’aiguille,

11h00-12h00 : RDV d’exception :

– 2 personnes sont invitées à expérimenter la broderie au crochet de Lunéville ou à l’aiguille (le public peut tout à fait être présent lors de ces essais).

13h00 – 18h00 : Démonstrations & échanges :

– Broderie au crochet de Lunéville & à l’aiguille,

– Application de pétales brodés & façonnage de fleurs,

– Participation du public : chacun est en mesure d’apporter sa contribution :

• création de pétales imaginaires, qui, répétés, constitueront in fine une nouvelle fleur. Les enfants, même en bas âge, sont conviés à participer à cette étape de dessin,

• mise en forme du pétale en volume, travail de la pince,

• choix des couleurs, des matières & des points parmi une pré-sélection,

– Report de nouveaux motifs sur le tissu déjà monté sur métier.

18h00 – 19h00 : RDV d’exception :

– 2 personnes sont invitées à expérimenter la broderie au crochet de Lunéville ou à l’aiguille (le public peut tout à fait être présent lors de ces essais).

Dimanche 02/04 : 10h00-12h00 & 13h00-18h00

10h00-11h00 : Démonstration :

– Broderie au crochet de Lunéville & à l’aiguille,

11h00-12h00 : RDV d’exception :

– 2 personnes sont invitées à expérimenter la broderie au crochet de Lunéville ou à l’aiguille (le public peut tout à fait être présent lors de ces essais).

13h00 – 17h00 : Démonstration & échanges :

– Broderie au crochet de Lunéville & à l’aiguille,

– Application de pétales brodés & façonnage de fleurs,

– Participation du public : chacun est en mesure d’apporter sa contribution :

• création de pétales imaginaires, qui, répétés, constitueront in fine une nouvelle fleur. Les enfants, même en bas âge, sont conviés à participer à cette étape de dessin,

• mise en forme du pétale en volume, travail de la pince,

• choix des couleurs, des matières & des points parmi une pré-sélection,

– Report de nouveaux motifs sur le tissu déjà monté sur métier.

17h00 – 18h00 : RDV d’exception :

– 2 personnes sont invitées à expérimenter la broderie au crochet de Lunéville ou à l’aiguille (le public peut tout à fait être présent lors de ces essais).

Cour des Arts 1 rue des Sables 85190 Beaulieu-sous-la-Roche Beaulieu-sous-la-Roche 85190 Vendée Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T14:30:00+02:00 – 2023-03-29T19:00:00+02:00

2023-04-02T13:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Broderie d’art Broderie main

Aurore Thuault