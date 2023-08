Marche et vente d’objets dans le cadre d’Octobre Rose Cour dèrrière la mairie Saint-Sulpice-les-Feuilles, 14 octobre 2023, Saint-Sulpice-les-Feuilles.

Saint-Sulpice-les-Feuilles,Haute-Vienne

Participez à cette marche de 5km et à une vente d’objets divers dont l’argent récolté et vos dons seront au profit de la Ligue contre le Cancer dans le cadre d’Octobre Rose..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 18:00:00. .

Cour dèrrière la mairie Voie de la Reine

Saint-Sulpice-les-Feuilles 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Take part in this 5km walk and a sale of various items, with the money raised and your donations going to the Ligue contre le Cancer as part of Pink October.

Participe en esta marcha de 5 km y en la venta de diversos artículos. El dinero recaudado y sus donativos se destinarán a la Liga contra el Cáncer en el marco del Octubre Rosa.

Nehmen Sie an dieser 5 km langen Wanderung und einem Verkauf von verschiedenen Gegenständen teil. Das gesammelte Geld und Ihre Spenden kommen der Krebsliga im Rahmen des Rosa Oktobers zugute.

Mise à jour le 2023-08-16 par OT Pays du Haut Limousin