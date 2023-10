Randonnée dans le cadre d’Octobre Rose Cour derrière la mairie Saint-Sulpice-les-Feuilles, 14 octobre 2023, Saint-Sulpice-les-Feuilles.

Saint-Sulpice-les-Feuilles,Haute-Vienne

L’association loisir créatif organise, avec le soutien de la municipalité, une randonnée d’environ 5km autour de Saint-Sulpice-les-Feuilles ainsi qu’une vente d’objets au profit de la Ligue contre le cancer, dans le cadre d’Octobre Rose..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 17:00:00. .

Cour derrière la mairie Voie de la Reine

Saint-Sulpice-les-Feuilles 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



With the support of the municipality, the Loisir Créatif association is organizing a 5km walk around Saint-Sulpice-les-Feuilles, as well as a sale of items to raise funds for the Ligue contre le Cancer, as part of the Pink October campaign.

Con el apoyo del ayuntamiento, la asociación Loisir Créatif organiza una marcha de 5 km por Saint-Sulpice-les-Feuilles, así como una venta de artículos a beneficio de la Ligue contre le Cancer (Liga contra el Cáncer), en el marco de la campaña Octubre Rosa.

Der Verein loisir créatif organisiert mit Unterstützung der Gemeinde im Rahmen des Rosa Oktobers eine ca. 5 km lange Wanderung rund um Saint-Sulpice-les-Feuilles sowie einen Verkauf von Gegenständen zugunsten der Krebsliga.

