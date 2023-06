[Opéra] Carmen Cour d’école Léon Baudelot Arques-la-Bataille, 22 juillet 2023, Arques-la-Bataille.

Arques-la-Bataille,Seine-Maritime

Venez assister à la célèbre œuvre, « Carmen », opéra-comique de Bizet. Sur la scène, seront réunis des musiciens professionnels et amateurs, autour d’un projet fédérateur, qui créera du lien social sur ce territoire rural. Le but est d’amener l’opéra au plus grand nombre en faisant participer la population au projet.

Représentation en plein air..

2023-07-22 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-22 . .

Cour d’école Léon Baudelot

Arques-la-Bataille 76880 Seine-Maritime Normandie



Come and enjoy Bizet’s famous comic opera « Carmen ». On stage, professional and amateur musicians will join forces in a unifying project that will create a social bond in this rural area. The aim is to bring opera to as many people as possible, by involving the local population in the project.

Open-air performance.

Venga a ver la famosa ópera cómica de Bizet « Carmen ». En el escenario, músicos profesionales y aficionados se unirán en un proyecto unificador que creará vínculos sociales en esta zona rural. El objetivo es acercar la ópera al mayor número posible de personas implicando a la comunidad local en el proyecto.

Espectáculo al aire libre.

Erleben Sie das berühmte Werk « Carmen », eine komische Oper von Bizet. Auf der Bühne werden Berufs- und Amateurmusiker zusammenkommen, um ein verbindendes Projekt zu verwirklichen, das soziale Bindungen in diesem ländlichen Gebiet schaffen wird. Das Ziel ist es, die Oper so vielen Menschen wie möglich näher zu bringen, indem die Bevölkerung in das Projekt einbezogen wird.

Aufführung unter freiem Himmel.

Mise à jour le 2023-06-03 par Normandie Tourisme / Attitude Manche