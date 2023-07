Marché nocturne Cressy Cour de récré école Val-de-Scie, 22 juillet 2023, Val-de-Scie.

Val-de-Scie,Seine-Maritime

Cressy Art et Culture vous propose de participer à un marché nocturne organisé dans la cour de l’école où vous trouverez une 15aine d’exposants!.

2023-07-22 17:30:00 fin : 2023-07-22 . .

Cour de récré école

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



Cressy Art et Culture invites you to take part in a night market organized in the school courtyard, where you’ll find around 15 exhibitors!

Cressy Art et Culture organiza un mercado nocturno en el patio de la escuela, con unos 15 puestos

Cressy Art et Culture bietet Ihnen die Möglichkeit, an einem Nachtmarkt auf dem Schulhof teilzunehmen, auf dem etwa 15 Aussteller vertreten sind

Mise à jour le 2023-07-01 par Normandie Tourisme / Attitude Manche