Le Ciné Kino d’ARTMELE présente « CHAMPIONS » Cour de Paris Habitat, 30 septembre 2022, Paris. Le Ciné Kino d’ARTMELE présente « CHAMPIONS » Vendredi 30 septembre, 21h00 Cour de Paris Habitat

Entrée libre

Projection gratuite en plein-air handicap moteur;handicap intellectuel mi;ii Cour de Paris Habitat 2, rue du Général Humbert 75014 Paris Quartier de Plaisance Paris 75014 Île-de-France En partenariat avec Paris Habitat, ARTMELE vous présente CHAMPIONS. Cette comédie espagnole de 2018 a remporté trois Goyas (l’équivalent des Césars). Elle aborde sans tabou et avec humour le sujet du regard porté sur l’altérité. Vous ne regretterez pas de suivre les tribulations de cette équipe « différente » et si attachante !

