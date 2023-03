Déambulation dans la cour de l’industrie pour découvrir des métiers rares cour de l’industrie Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Déambulation dans la cour de l’industrie pour découvrir des métiers rares cour de l’industrie, 1 avril 2023, Paris. Déambulation dans la cour de l’industrie pour découvrir des métiers rares 1 et 2 avril cour de l’industrie Nous vous accueillerons dans nos cours de l’industrie qui seront transformé à l’occasion des JEMA avec des animations surprises…expositions …infos formations..et petites restaurations ; Impossible de citer tous les champions des métiers rares réunis dans nos cours, essayons malgré tout, Plasticiens, peintres, sculpteurs, céramistes,dessinateurs, typographes, scénographes, lithographe, créateur de bijoux, tapissiere d’ameiblement, créateur textile, artiste du pli, coutelier, relieur, doreur, ébènistes, perruquier, socleur, luthier, facteur d’arc, maroquinier et bien d’autres encore; – Un pôle d’accueil, à l’entrée, vous informera sur les différents ateliers de la Cour de l’Industrie ouvert, avec un petit plan car il y a 50 ateliers d’artisans d’art et d’artistes dans la cour de l’industrie. – Un pôle d’informations sur la formation artisan d’art avec : L’école de La Bonne Graine (CFA des métiers de l’ameublement), L’école Boulle, Et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat IDF- Paris(sur le volet création d’entreprise). https://www.cma-paris.fr/ – Une exposition des artistes et artisans d’arts des ateliers de la cour, pour vous faire découvrir la diversité de ce qui se produit dans notre lieu. Invité d’un forgeron : David Palmont : démonstration autour de la forge, travail avec le métal, Initiation personnalisée comprenant la réalisation d’objets variés tels qu’une feuille, un bracelet, une torsade… – L’atelier Peruke vous présentera, à titre exceptionnel pour ces JEMA 2023, une exposition de ses perruques et postiches, qu’il a réalisé pour le film « Astérix et Obélix et l’Empire du milieu » de Guillaume Canet. Et nous proposons également des visites guidées dans des ateliers choisis.

Il sera prévu 2 visites guidées pour le samedi et 2 pour le dimanche.

(L’inscription se fait par courriel adressé à l’ACI : asso37bis@gmail.com) Plus d’informations très vite sur les réseaux sociaux :

https://www.instagram.com/courdelindustrie/ Les restaurateurs :

https://www.le-cousin-mouton.com/

https://www.instagram.com/lescafesdemick/?hl=fr cour de l’industrie 37 bis rue de montreuil 75011 Paris Paris 75011 Quartier Sainte-Marguerite Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « asso37bis@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.cma-paris.fr/ »}, {« link »: « mailto:asso37bis@gmail.com »}, {« link »: « https://www.le-cousin-mouton.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 artiste artisan d’art Nicolas Guilbert

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu cour de l'industrie Adresse 37 bis rue de montreuil 75011 Paris Ville Paris Lieu Ville cour de l'industrie Paris

cour de l'industrie Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Déambulation dans la cour de l’industrie pour découvrir des métiers rares cour de l’industrie 2023-04-01 was last modified: by Déambulation dans la cour de l’industrie pour découvrir des métiers rares cour de l’industrie cour de l'industrie 1 avril 2023 Cour de l'Industrie Paris Paris

Paris