FÊTE DE LA MUSIQUE. Junge Philarmonie St. Ursula Cour de l’Île Martigues, 21 juin 2023, Martigues.

FÊTE DE LA MUSIQUE. Junge Philarmonie St. Ursula Mercredi 21 juin, 19h00 Cour de l’Île Gratuit

Présentation

La Junge Philharmonie a été fondée en 2014 à l’école St. Ursula de Villingen. Elle se compose de bons instrumentistes de tous les instruments classiques à cordes et à vent. Les musiciens sont âgés de 11 à 18 ans. Depuis l’année scolaire 2016/2017, l’orchestre coopère avec l’académie de musique de Villingen-Schwenningen. Un programme riche dans les domaines du baroque, du classique et du romantique est également complété par de la musique de film et de la musique pop.

L’orchestre d’une quarantaine de musiciens a acquis un grand répertoire (entre autres la Badinerie de Bach, L’arrivée de la reine de Saba de Haendel, la Symphonie n°5 de Beethoven, les Danses hongroises de Brahms, Carmen de Bizet, la Symphonie n°9 de Dvorak, la valse de la Symphonie fantastique de Berlioz, le Lac des cygnes de Tchaïkovski, la Danzón n°2 de Márquez, Palladio de Jenkins, la musique du film Les Choristes, un best-of d’ABBA, Nena, John Miles, etc…).

Outre les concerts dans la région de Villingen-Schwenningen, l’orchestre a régulièrement reçu des invitations pour des concerts à l’Europapark de Rust ou à l’exposition horticole du Bade-Wurtemberg.

Le programme ici

Cour de l'Île quai Lucien Toulmond 13500 Martigues

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T20:30:00+02:00

