Visite libre de l'Hôtel de Ville Dimanche 18 septembre, 10h00 Cour de l'Hôtel-de-Ville de Pontoise

Entrée libre

L’ancien couvent des Cordeliers fut construit au XIVe siècle et devint l’hôtel de ville en 1854 Cour de l’Hôtel-de-Ville de Pontoise 2 rue Victor Hugo 95300 Pontoise L’Hermitage Pontoise 95300 Val-d’Oise Île-de-France L’ancien couvent des Cordeliers fut construit au XIVe siècle et devint l’hôtel de ville en 1854. Mme Stephanie Von Euw, Maire de Pontoise, sera présente le dimanche de 15h30 à 17h

2022-09-18T10:00:00+02:00

2022-09-18T18:00:00+02:00 Lhomel

