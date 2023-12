MARCHÉ DE NOËL Cour de l’école Sainte-Thérèse Saint-Hilaire-de-Chaléons, 22 décembre 2023 18:30, Saint-Hilaire-de-Chaléons.

Saint-Hilaire-de-Chaléons,Loire-Atlantique

C’est le moment qu’on aime retrouver en cette période de fin d’année; le marché de noël !.

2023-12-22 fin : 2023-12-22 21:00:00. .

Cour de l’école Sainte-Thérèse

Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



It’s one of the most popular times of the year: the Christmas market!

Es uno de nuestros momentos favoritos de fin de año: ¡el mercado navideño!

Es ist der Moment, den wir in der Vorweihnachtszeit am liebsten wiederfinden: den Weihnachtsmarkt!

Mise à jour le 2023-12-06 par eSPRIT Pays de la Loire