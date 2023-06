Cinéma de plein air : DELICIEUX Cour de l’école Saint-Sulpice-de-Favières, 8 juillet 2023, Saint-Sulpice-de-Favières.

Cinéma de plein air : DELICIEUX Samedi 8 juillet, 22h00 Cour de l’école Pensez à vos couvertures ou transats

A l’aube de la Révolution française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé par son maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à s’émanciper de sa condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis.

Cour de l’école 2 chemin Graviers 91910 Saint-Sulpice-de-Favières Saint-Sulpice-de-Favières 91910 Essonne Île-de-France

2023-07-08T22:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00

