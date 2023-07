EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS Cour de l’école Saint Laurent La Bresse, 22 juillet 2023, La Bresse.

La Bresse,Vosges

Exposition de voitures et motos anciennes organisée par le Club « Rétro Loisirs Ligne Bleue ». Le 22 juillet, l’exposition se tiendra exceptionnellement sur le parking du lac de Lispach.. Tout public

Dimanche 2023-07-22 09:00:00 fin : 2023-07-22 12:00:00. EUR.

Cour de l’école Saint Laurent Rue de l’église

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



Exhibition of vintage cars and motorcycles organized by the Club « Rétro Loisirs Ligne Bleue ». On July 22, the exhibition will be held exceptionally on the parking lot of the Lispach lake.

Exposición de coches y motos de época organizada por el Club « Rétro Loisirs Ligne Bleue ». El 22 de julio, la exposición tendrá lugar en el aparcamiento del lago de Lispach.

Ausstellung alter Autos und Motorräder, organisiert vom Club « Rétro Loisirs Ligne Bleue ». Am 22. Juli findet die Ausstellung ausnahmsweise auf dem Parkplatz des Sees von Lispach statt.

