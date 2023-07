Animations Patouland village Cour de l’école Saint-Lary-Soulan, 26 juillet 2023, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

Animations et jeux pour les enfants.

Gratuit.

2023-07-26 15:30:00 fin : 2023-07-26 19:00:00. EUR.

Cour de l’école Patouland

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Animations and games for children.

Free

Entretenimiento y juegos para niños.

Gratis

Animationen und Spiele für Kinder.

Kostenlos

Mise à jour le 2023-07-21 par OT de St Lary|CDT65