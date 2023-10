Cet évènement est passé Bal Bamba – Open Air Cour de l’école ROUSSEAU-BRUNSCHVICG Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Bal Bamba – Open Air Cour de l’école ROUSSEAU-BRUNSCHVICG Lille, 18 mai 2019, Lille. Bal Bamba – Open Air Samedi 18 mai 2019, 18h00 Cour de l’école ROUSSEAU-BRUNSCHVICG Gratuit Mes chers Jeunes Pousses, Mère Nature commence à nous gâter, il est temps d’en profiter. Le Jardin t’enjaille en coproduction avec La Ville de Lille avec un nouvel Open Air lillois aux couleurs du Mexique dans le cadre d’Eldorado : Le Bal Bamba 2019. Viens célébrer les musiques électroniques aux rythmes endiablés et fleuris de l’Amérique latine. 1600m² de dancefloor, Bar & Foodtruck, Stand maquillage Chill Zone Lives et DJ set Electro / House / Techno Troupe de percussions… L’heure est à la 1ère annonce du line-up : FRIKSTAILERS Ce duo argentin crée un son riche et punchy ! Leur musique est multiforme et peut changer à tout moment : électro, techno, dancehall, hip hop, baile funk, cumbia, dub, house et kuduro … Un joyeux mélange savamment produit qui fait bouger la tête et les pieds sur une note électronique ! Pas de limite de genre ! + d’infos sur l’événement facebook : Bal Bamba Cour de l’école ROUSSEAU-BRUNSCHVICG 1 Rue Hippolyte Lefebvre, 59000 Lille. Lille 59000 Lille Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

