FESTIVAL DE THÉÂTRE – AVEC LE TEMPS… Cour de l’école Phalsbourg, 23 juillet 2023, Phalsbourg.

Phalsbourg,Moselle

Duo de danse. Claire Ducreux et Toni Mira – Espagne. Durée : 40 min. « Avec le Temps… » est en quelque sorte la deuxième partie du premier solo de Claire Ducreux « De Paseo » créé en 2004, avec lequel elle a eu le bonheur de tourner dans le monde entier. Le même profond plaisir de danser, la même envie et le même besoin de se mettre au service des émotions et l’infini bonheur de jouer et partager. Elle avait enchanté le public phalsbourgeois en 2019 avec son solo « Silencis ». Dans ce duo, elle est accompagnée par le danseur et chorégraphe Toni Mira, une référence dans le monde entier de la danse en Catalogne. « Elle est aveugle depuis peu. Il l’accompagne comme il peut. Tendresse, confiance et humour pour apprendre à avancer dans ce monde qu’elle ne voit plus et qu’il doit apprendre à voir pour deux. ». Tout public

Lundi 2023-07-23 à 22:00:00 ; fin : 2023-07-27 . 9 EUR.

Cour de l’école rue du Collège

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



Dance duet. Claire Ducreux and Toni Mira – Spain. Duration: 40 min. « Avec le Temps… » is in a way the second part of Claire Ducreux’s first solo, « De Paseo », created in 2004, with which she had the pleasure of touring the world. The same deep pleasure in dancing, the same desire and need to put herself at the service of emotions, and the infinite joy of performing and sharing. She delighted audiences in Phalsenburg in 2019 with her solo « Silencis ». In this duet, she is accompanied by dancer and choreographer Toni Mira, one of Catalonia’s leading dance figures. « She’s recently gone blind. He accompanies her as best he can. Tenderness, trust and humor to learn to move forward in this world she can no longer see, and which he must learn to see for two. »

Dúo de danza. Claire Ducreux y Toni Mira – España. Duración: 40 min. « Avec le Temps… » es en cierto modo la segunda parte del primer solo de Claire Ducreux, « De Paseo », creado en 2004, con el que ha tenido el placer de dar la vuelta al mundo. El mismo placer profundo de bailar, el mismo deseo y la misma necesidad de ponerse al servicio de las emociones y la alegría infinita de actuar y compartir. En 2019 deleitó al público de Salzburgo con su solo ‘Silencis’. En este dúo, la acompaña el bailarín y coreógrafo Toni Mira, un referente en el mundo de la danza en Cataluña. « Ella se ha quedado ciega recientemente. Él la acompaña como puede. Ternura, confianza y humor para aprender a avanzar en este mundo que ella ya no puede ver y que él debe aprender a ver por los dos. »

Duo für Tanz. Claire Ducreux und Toni Mira – Spanien. Dauer: 40 Min. « Avec le Temps… » ist in gewisser Weise der zweite Teil von Claire Ducreux’ erstem Solo « De Paseo », das 2004 entstand und mit dem sie das Glück hatte, durch die ganze Welt zu touren. Die gleiche tiefe Freude am Tanzen, die gleiche Lust und das gleiche Bedürfnis, sich in den Dienst der Emotionen zu stellen, und das unendliche Glück, zu spielen und zu teilen. Sie hatte 2019 das hallesche Publikum mit ihrem Solo « Silencis » verzaubert. In diesem Duett wird sie von dem Tänzer und Choreografen Toni Mira begleitet, der in Katalonien eine Referenz in der Tanzszene ist. « Sie ist seit kurzem blind. Er begleitet sie, wie er kann. Zärtlichkeit, Vertrauen und Humor, um zu lernen, in dieser Welt voranzukommen, die sie nicht mehr sehen kann und die er für zwei sehen lernen muss. »

Mise à jour le 2023-06-22 par OT PAYS DE PHALSBOURG