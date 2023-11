Marché de Noël à Payrignac Cour de l’École Payrignac, 25 novembre 2023, Payrignac.

Payrignac,Lot

L’APE vous propose sa seconde édition du merveilleux marché de Noël dans la cour de l’école de Payrignac..

2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-25 17:00:00. .

Cour de l’École

Payrignac 46300 Lot Occitanie



The APE presents its second edition of the wonderful Christmas market in the courtyard of the Payrignac school.

Por segundo año consecutivo, la APE organiza un magnífico mercado navideño en el patio del colegio Payrignac.

Die EV bietet Ihnen ihre zweite Ausgabe des wunderbaren Weihnachtsmarktes im Hof der Schule von Payrignac an.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT Gourdon